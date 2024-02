Há 1h e 6min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do apoio que recebe dos fãs e da «grande prenda de aniversário» que estes estão a preparar para si, prenda esta que envolve uma verba de mais de 20 mil euros. O ex-concorrente recorda o momento em que se foi abaixo emocionalmente, após ter vencido o Big Brother 2022.