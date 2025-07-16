TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Emocionante. Criança recorda como pediu ao padre para rezar pelo avô: «Tenho muitas saudades dele»

Dois às 10
Há 37 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Após 42 anos de casamento, Olívia fala da perda do marido: «É um buraco sem fundo»

Dois às 10
Há 41 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Susana Torres recorda a resposta inusitada que lhe rendeu a oportunidade profissional de uma vida

Dois às 10
Há 55 min

De regresso à televisão, Susana Torres responde a polémicas: «Para mim, é muito fácil contradizer tudo»

Dois às 10
Há 57 min

Cristina Ferreira comenta relação de Nuno e Raquel: «Acho que ele já nem pode olhar para ela»

Dois às 10
Há 1h e 16min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nomeações no Big Brother Verão geram revolta em estúdio: «Não faz sentido, é muito falso»

Dois às 10
Há 1h e 33min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Millennium Estoril Open 2026 - Frederico Ferreira Silva x Luca Van Assche

Millennium Estoril Open - Os Jogos
Há 1h e 40min

Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão

Dois às 10
Há 1h e 46min

Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»

Dois às 10
Há 2h e 1min

Mariana - 21 de julho de 2026

Mariana
Hoje às 03:00

Big Brother Verão 2026 - 21 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

Terra Forte- Susette abraça Maria de Fátima: «Contratá-la foi a melhor decisão que tomei na vida»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Mais Vistos

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Dois às 10
Ontem às 16:22
1

Mauro Jesus

V+ TVI
16 jul 2025, 16:32
2

«É o amor da minha vida»: cara da TVI 'declara-se' a Matilde Reymão em direto

V+ TVI
Ontem às 12:25
3

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

18 jul, 19:47
4

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Dois às 10
Ontem às 10:09
5

Camping Colina do Sol

18 abr 2024, 10:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Dois às 10
Há 3h e 52min

As redes sociais já escolheram: estes são os looks favoritos da Festa de Verão da TVI

Novelas
Ontem às 15:13

Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Big Brother
Ontem às 21:58

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Dois às 10
Há 3h e 3min

Conheça os novos nomeados do Big Brother Verão. Cinco concorrentes estão em risco

Big Brother
Ontem às 22:46

O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

Big Brother
Há 1h e 46min

TVI PLAYER

Big Brother Verão 2026 - 21 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

A Madrasta: Pedro cancela casamento com Francisca

A Madrasta
Ontem às 22:40

Há "grupos organizados" a assaltar casas. Aqui tem dicas para proteger a sua

Diário da Manhã
Ontem às 10:27

Big Brother Verão 2026 - Especial - 20 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 22:10

Mariana - 21 de julho de 2026

Mariana
Hoje às 03:00

Big Brother Verão 2026 - Gala - 19 de julho de 2026

Big Brother
19 jul, 22:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Emocionante. Criança recorda como pediu ao padre para rezar pelo avô: «Tenho muitas saudades dele»

Dois às 10
Há 37 min

Após 42 anos de casamento, Olívia fala da perda do marido: «É um buraco sem fundo»

Dois às 10
Há 41 min

Susana Torres recorda a resposta inusitada que lhe rendeu a oportunidade profissional de uma vida

Dois às 10
Há 55 min

De regresso à televisão, Susana Torres responde a polémicas: «Para mim, é muito fácil contradizer tudo»

Dois às 10
Há 57 min

Cristina Ferreira comenta relação de Nuno e Raquel: «Acho que ele já nem pode olhar para ela»

Dois às 10
Há 1h e 16min

Nomeações no Big Brother Verão geram revolta em estúdio: «Não faz sentido, é muito falso»

Dois às 10
Há 1h e 33min
Mais

NOVELAS

“Que deusa”: esta famosa atriz parou a passadeira vermelha da festa da TVI com um decote nunca antes visto

Novelas
Ontem às 16:14

Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz descoberta chocante sobre a sua família

Novelas
Ontem às 14:22

Esta atriz foi protagonista de Morangos com Açúcar e hoje vive uma luta diária contra o autismo: «Muito cansativo»

Novelas
Ontem às 16:01

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro descobre segredo de Xavier

Novelas
Ontem às 13:22

«Estou arrepiada»: casal famoso surpreende convidados e protagoniza um momento mágico em casamento

Novelas
Ontem às 15:35

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia prepara plano contra Diana

Novelas
Ontem às 10:46