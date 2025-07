Há 1h e 58min

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) come malaguetas sem parar e Alba (São José Correia) diz-lhe tensa que já não podem contar com Manuel (Ângelo Torres) para tirarem o dinheiro do país. Miro diz a Esmeralda (Julie Sergeant) terem de adiar a noite juntos por estar cheio de febre. Esmeralda relativiza a dizer terem muitas noites pela frente. Mal Esmeralda sai, Miro e Alba beijam-se apaixonados.