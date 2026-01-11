Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Missa - Igreja da Santíssima Trindade

Hoje às 10:00
Missa - Igreja da Santíssima Trindade - TVI

Mais Vistos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
1

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:04
2

Acabe com a gordura nos filtros do exaustor em cinco minutos (sem precisar de esfregar)

Dois às 10
17 nov 2025, 15:00
3

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

1ª Companhia
Ontem às 16:31
4

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:32
5

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Dois às 10
9 jan, 08:53

Filho e neto de figuras públicas, Noah tomou a decisão de mudar de sexo e hoje vive feliz ao lado da namorada

V+ TVI
9 jan, 14:38

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

1ª Companhia
8 jan, 22:35

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Novelas
9 jan, 09:34

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Dois às 10
8 jan, 15:45

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

1ª Companhia
8 jan, 21:57

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Recrutas dançam ao som da canção especial de Joana D'arc: «Isto é como na tropa...»

1ª Companhia
Ontem às 20:41

A Protegida: Clarice vira-se contra Mónica?

A Protegida
Ontem às 22:55

Balanço da recruta da semana: Soraia Sousa junta-se a algumas recrutas e debatem como correu o desafio

1ª Companhia
Ontem às 20:15

Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho

Amor à Prova
9 jan, 22:00

1ª Companhia - A Semana - 10 de janeiro de 2025

1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Missa - Igreja da Santíssima Trindade

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 11 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

1ª Companhia - A Semana - 10 de janeiro de 2025

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Momento certo
Ontem às 23:59

A emoção de um último desejo: «Cuidem do meu filho!» - Sobrinho muda por completo a vida de Manuela

Momento certo
Ontem às 23:59

«Sinto-me tão sozinha, preciso de encontrar os meus irmãos» - Uma história de solidão e esperança

Momento certo
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09