TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Missa - Igreja de Santa Maria da Graça
Há 2h e 45min
Mais Vistos
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado
Secret Story
26 dez, 15:21
1
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites
Secret Story
6 mar, 13:54
2
Bebé a caminho! Casal que se assumiu recentemente num reality show da TVI já espera o primeiro filho
V+ TVI
23 dez, 15:39
3
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
26 nov, 11:41
4
Sem dó nem piedade: Zé partilha fotografia com Liliana, mas a cara dela é substituída
Secret Story
Ontem às 21:52
5
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
24 dez, 10:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas
Secret Story
26 dez, 13:06
Casais famosos portugueses que se separaram em 2025
V+ TVI
26 dez, 10:35
Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»
Dois às 10
26 dez, 15:25
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
26 dez, 11:03
Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'
Dois às 10
26 dez, 09:13
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
Dois às 10
26 dez, 12:50
TVI PLAYER
Inédito. Concorrentes recordam ex concorrente do Secret Story 8: «Ela inspirou-se neste filme»
Secret Story
Ontem às 22:53
Secret Story - Extra - 27 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:05
De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa
Secret Story
Ontem às 22:00
Secret Story - Diário de Fim de Semana - 27 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:30
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Secret Story
25 dez, 12:18
A Protegida: Mariana e JD reencontram-se
A Protegida
26 dez, 23:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Missa - Igreja de Santa Maria da Graça
Missa
Há 2h e 45min
Diário da Manhã - 28 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 27 de dezembro de 2024
Secret Story
Hoje às 00:10
«Ai que horror!»: O momento de «vodu» que paralisou o estúdio
Congela
Ontem às 23:59
«Chovem bebés» Apanhados num parto surpresa!
Congela
Ontem às 23:59
Imperdível! Ana Guiomar em «pânico» protagoniza momento hilariante: «Deus me livre, nem pensar!»
Congela
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo
Novelas
26 dez, 11:03
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima
Novelas
26 dez, 10:40
«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial
Novelas
26 dez, 12:47
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
26 dez, 10:24
“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal
Novelas
26 dez, 09:53
Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade
Novelas
26 dez, 10:02