Missão Continente: Conheça a nova iniciativa «A ajuda mora ao lado»

Há 2h e 31min

No Dois às 10, recebemos Nádia Reis, diretora de comunicação e responsabilidade social do Continente, para explicar a nova iniciativa para este Natal. No ano em que a Missão Continente comemora 20 anos, a ação de Natal tem o mote “A Ajuda Mora ao Lado”, cujo objetivo é reforçar a proximidade e o olhar para o próximo.

Criar o maior movimento de apoio às comunidades em Portugal é o objetivo da campanha ‘A ajuda mora ao lado’, que a Missão Continente está a levar a cabo este Natal, e que decorre até 7 de janeiro de 2024, em todas as lojas Continente e na aplicação do Cartão Continente. A campanha, assente na proximidade, vai apoiar três instituições locais por loja, num total de 1000 em todo o país, dando aos clientes, pela primeira vez, a responsabilidade dessa escolha.