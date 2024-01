Há 2h e 53min

No «Dois às 10», ficamos a par dos novos desenvolvimentos do caso da mulher que foi encontrada morta em poço com malas cheias de pedras agarradas ao corpo, em Ovar. Primeiro, colocou-se a hipótese de ser o corpo de Mónica Silva, a grávida desaparecida há mais de 100 anos, e depois falou-se que poderia ser de Patrícia. Agora, a cunhada da mesma diz que o corpo não é de Patrícia.