Modelo acusa fotógrafo de usar fotografias suas sem a sua autorização. Esta exige os negativos, mas Bruno recusa-se

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Contornos negativos». Ficamos a conhecer o caso de um acordo entre um fotógrafo e uma modelo que se revelou ter contornos negativos. Recebemos Fernanda Fragoso e Bruno Filipe. Fernanda é modelo e fez um acordo verbal com Bruno sobre um book fotográfico. O que a modelo não esperava era que essas fotografias fossem além desse book. Segundo Fernanda, esta tinha autorizado Bruno a usar apenas as suas fotografias para um concurso e não o autorizou a usar as mesmas numa exposição. Ao descobrir que a sua imagem fora exposta numa galeria, sem a sua autorização, Fernanda ficou chocada e considera que Bruno se apropriou de forma abusiva da sua imagem. Por isso, Fernanda exige que Bruno lhe devolva os negativos das fotografias, de forma a não correr o risco que estas imagens sejam expostas novamente. Quem terá razão neste caso? Ouvimos ambas as partes.