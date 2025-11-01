Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Momento Certo - 1 de novembro de 2025

Hoje às 18:15
Momento Certo - 1 de novembro de 2025 - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes

V+ TVI
Ontem às 17:35
2

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar

V+ TVI
30 out, 16:23
3

Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»

V+ TVI
Hoje às 09:06
4
04:51

Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

Secret Story
Há 3h e 57min
5

O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos

V+ TVI
29 out, 11:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Secret Story
Ontem às 16:09

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Dois às 10
Ontem às 16:00

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:27

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Secret Story
Ontem às 15:39

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Secret Story
30 out, 19:08

Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado

V+ TVI
Ontem às 15:50

TVI PLAYER

Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais

Agora CNN
Ontem às 17:32

Secret Story - Diário - 1 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:50

Secret Story 9 - Extra -1 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Está tudo preparado para o casamento de Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:25

Dylan perde as estribeiras com Ana Cristina: «Já que estás sempre a tomar conta do que os outros comem»

Secret Story
Há 48 min

Ciúmes à vista? Marisa fala de Bruno durante o apelo ao voto e Pedro Jorge reage

Secret Story
Há 39 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Filha pede desculpa à mãe por tê-la culpado pela morte do irmão: «Passaste o que nenhuma mãe devia passar»

Momento certo
Há 3h e 1min

Sandra viu a mãe ser agredida pelas amantes do progenitor: «A minha mãe comeu pão ratado pelos ratos»

Momento certo
Há 3h e 2min

«Momento Certo» encontrou o pai de Ana que esta não via há 50 anos: «Estou desejoso de a abraçar»

Momento certo
Há 3h e 2min

Programa da TVI encontra pai «desaparecido» há 50 anos: «Tens duas irmãs»

Momento certo
Há 3h e 3min

Pediu namorado em casamento com a ajuda de estrela da TVI. Veja o que aconteceu a seguir

Momento certo
Há 3h e 7min

Momento Certo - 1 de novembro de 2025

Momento certo
Hoje às 18:15
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:27

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

Novelas
Ontem às 10:03

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Novelas
30 out, 15:24

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Novelas
30 out, 14:05

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Novelas
Ontem às 08:58

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

Novelas
29 out, 16:17