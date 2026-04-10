TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento certo - 11 de abril de 2026
Ontem às 16:15
Com João Patrício.
Mais Vistos
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Novelas
Ontem às 14:41
1
«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas
Novelas
31 jul 2025, 14:25
2
Lançamento de «A Protegida»: O penteado de Inês Herédia é ideal para o dia dos namorados
Novelas
13 fev 2025, 19:49
3
«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio
Novelas
Ontem às 15:25
4
Divorciada aos 41, esta atriz revela a vida de solteira com imagens escaldantes
Novelas
7 abr, 14:44
5
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»
Novelas
2 mai 2024, 10:55
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»
Secret Story
Ontem às 10:16
Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»
Dois às 10
Ontem às 09:33
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e JD juntam-se em projeto emocionante
Novelas
Ontem às 10:54
A rivalidade entre Sara e Tiago está ao rubro no "Secret Story", mas cá fora um deles tem grande vantagem
V+ TVI
Ontem às 17:23
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»
Secret Story
9 abr, 17:51
Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?
Secret Story
9 abr, 11:32
TVI PLAYER
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 01:59
Diogo afirma que «nunca na vida» Ariana terá o mesmo papel de Eva e a concorrente fica incrédula
Secret Story
Hoje às 08:33
Carícias pela manhã: Após conversa, Diogo e Ariana não se largam debaixo dos lençóis
Secret Story
Há 2h e 23min
Secret Story - Extra - 10 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 00:10
Sinal de consentimento pela manhã: Ana confronta Diogo e Ariana
Secret Story
Há 1h e 40min
Cheia de dúvidas? Ariana começa a manhã a questionar Diogo sobre a 'relação' de ambos
Secret Story
Há 2h e 28min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 11 de abril de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 11 de abril de 2026
Mariana
Hoje às 03:15
Secret Story - Extra - 10 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: Flor e António ficam em choque ao saber quem é o amante de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Ciumenta, Maria de Fátima 'bate' em Cobra
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: «Tomas-me como garantido, mas esse é o teu maior erro»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?
Novelas
Ontem às 09:00
A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações
Novelas
Ontem às 13:16
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Novelas
Ontem às 14:41
«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio
Novelas
Ontem às 15:25
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e JD juntam-se em projeto emocionante
Novelas
Ontem às 10:54