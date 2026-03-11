TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento certo - 11 de março de 2026
Ontem às 16:55
Com João Patrício.
Mais Vistos
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento
Secret Story
Ontem às 22:22
1
Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia
19 dez 2025, 16:01
2
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida
Secret Story
Ontem às 22:23
3
Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"
Dois às 10
Ontem às 16:30
4
07:33
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 22:15
5
José Raposo está de luto: «Um homem bom»
Novelas
Ontem às 14:40
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»
Secret Story
Ontem às 12:30
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»
Secret Story
Ontem às 09:36
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição
Novelas
Ontem às 10:45
Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva
V+ TVI
10 mar, 20:05
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez
V+ TVI
10 mar, 15:16
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento
Secret Story
Ontem às 22:22
TVI PLAYER
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 22:15
Secret Story - Extra - 12 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
Secret Story
Ontem às 22:45
Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo
Terra Forte
Ontem às 23:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Bebé a caminho! Cláudio Ramos: «Que venha com saúde»
Dois às 10
Há 9 min
Com as escovas dos dentes escondidas, Hélder vê-se obrigado a improvisar
Secret Story
Há 9 min
Família de António José Seguro brilha em tomada de posse e soma elogios - Cristina Ferreira rendida: "Há uma foto muito bonita"
Dois às 10
Há 10 min
«Eu prefiro um concorrente como o Hugo...»: Gonçalo Quinaz surpreende ao reagir a nova polémica
Dois às 10
Há 25 min
Mariana - 12 de março de 2026
Mariana
Há 37 min
Secret Story - Extra - 12 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se
Novelas
10 mar, 09:01
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:07
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição
Novelas
Ontem às 10:45
«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial
Novelas
Ontem às 15:03
Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália
Novelas
10 mar, 11:18
José Raposo está de luto: «Um homem bom»
Novelas
Ontem às 14:40