Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Momento Certo - 11 de outubro de 2025

Ontem às 18:05
Momento Certo - 11 de outubro de 2025 - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Ontem às 10:44
1
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Secret Story
Ontem às 17:52
2

Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
9 set, 12:51
3

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Ontem às 08:35
4

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Novelas
18 nov 2024, 11:36
5
01:02

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

Secret Story
Ontem às 18:02
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Secret Story
10 out, 15:46

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Ontem às 08:35

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Dois às 10
10 out, 16:21

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Secret Story
10 out, 16:59

Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível

V+ TVI
10 out, 10:36

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Secret Story
10 out, 17:01

TVI PLAYER

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Ontem às 10:44

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»

Secret Story
Há 1h e 39min

Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:40

Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»

Secret Story
Há 2h e 47min

Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»

Secret Story
Há 1h e 45min

À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»

Secret Story
Há 3h e 45min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Suspense no estúdio! Maria Cerqueira Gomes cria momento de tensão

Ora Bolas
Há 14 min

Concorrente é resgatada da piscina ao som de música romântica

Ora Bolas
Há 14 min

Plateia vibra! Maria Cerqueira Gomes surpreende ao cantar sucesso de Ágata

Ora Bolas
Há 14 min

Maria Cerqueira Gomes apanha todos de surpresa com revelação: «Agarrou-se a mim e disse...»

Ora Bolas
Há 14 min

A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo

A Fazenda
Há 1h e 38min

A Fazenda: Ary descobre que vai ser pai

A Fazenda
Há 1h e 43min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
10 out, 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
10 out, 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
10 out, 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
10 out, 09:33