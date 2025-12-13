Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Momento Certo - 13 de dezembro de 2025

Ontem às 18:10
Momento Certo - 13 de dezembro de 2025 - TVI

Com João Patrício.

Quando o meu marido faleceu, aos 56 anos, senti um alívio enorme: «Não me levem a mal...»

V+ TVI
12 dez, 14:27
Famoso ator encontrado sem vida em casa. Tinha 60 anos

V+ TVI
Ontem às 15:33
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»

V+ TVI
Ontem às 09:32
Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez

Secret Story
Ontem às 13:59
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Novelas
18 set, 10:24
Vera arranca suspiros. Veja as fotografias ousadas da concorrente do «Secret Story 9»

Secret Story
2 out, 11:41
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Secret Story
12 dez, 13:03

Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»

V+ TVI
Ontem às 09:32

Morreu o filho do ator Júlio César

Novelas
12 dez, 13:34

Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável

Secret Story
12 dez, 13:00

Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade

Secret Story
12 dez, 12:13

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Dois às 10
12 dez, 11:50

Ataque de ciúmes? Liliana lança farpa a Fábio: «Afinal gostas de loiras»

Secret Story
Há 3h e 17min

Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:55

Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem

Secret Story
Ontem às 19:55

Teorias sem fim! Marisa dispara nova ideia para o segredo de Ana

Secret Story
Ontem às 21:27

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 16:04

Secret Story - Extra - 12 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:00
«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber

Momento certo
Há 1h e 29min

O momento em que Maria Cerqueira Gomes canta e se arrepende: «Porquê?»

Ora Bolas
Há 1h e 29min

H5O arrasam com coreografia a pedido da apresentadora!

Ora Bolas
Há 1h e 29min

«Não sei que diga!»: Maria Cerqueira Gomes reage à prestação memorável dos H5O no «Ora Bolas»

Ora Bolas
Há 1h e 29min

Três irmãs separadas e adotadas: A dor de um pai que chora há 20 anos pelas filhas perdidas

Momento certo
Há 1h e 29min

A sósia da Rosinha: Cantora surpreende a fã que todos pensam ser ela

Momento certo
Há 1h e 29min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
12 dez, 08:09

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

Novelas
12 dez, 09:35

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Novelas
11 dez, 15:06

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
11 dez, 16:48

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
11 dez, 09:38

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Novelas
12 dez, 08:51