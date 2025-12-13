TVI PLAYER
Momento Certo - 13 de dezembro de 2025
Ontem às 18:10
Com João Patrício.
Quando o meu marido faleceu, aos 56 anos, senti um alívio enorme: «Não me levem a mal...»
V+ TVI
12 dez, 14:27
1
Famoso ator encontrado sem vida em casa. Tinha 60 anos
V+ TVI
Ontem às 15:33
2
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»
V+ TVI
Ontem às 09:32
3
Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez
Secret Story
Ontem às 13:59
4
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
18 set, 10:24
5
Vera arranca suspiros. Veja as fotografias ousadas da concorrente do «Secret Story 9»
Secret Story
2 out, 11:41
6
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo
Secret Story
12 dez, 13:03
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»
V+ TVI
Ontem às 09:32
Morreu o filho do ator Júlio César
Novelas
12 dez, 13:34
Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável
Secret Story
12 dez, 13:00
Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade
Secret Story
12 dez, 12:13
Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»
Dois às 10
12 dez, 11:50
Ataque de ciúmes? Liliana lança farpa a Fábio: «Afinal gostas de loiras»
Secret Story
Há 3h e 17min
Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:55
Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem
Secret Story
Ontem às 19:55
Teorias sem fim! Marisa dispara nova ideia para o segredo de Ana
Secret Story
Ontem às 21:27
Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 16:04
Secret Story - Extra - 12 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber
Momento certo
Há 1h e 29min
O momento em que Maria Cerqueira Gomes canta e se arrepende: «Porquê?»
Ora Bolas
Há 1h e 29min
H5O arrasam com coreografia a pedido da apresentadora!
Ora Bolas
Há 1h e 29min
«Não sei que diga!»: Maria Cerqueira Gomes reage à prestação memorável dos H5O no «Ora Bolas»
Ora Bolas
Há 1h e 29min
Três irmãs separadas e adotadas: A dor de um pai que chora há 20 anos pelas filhas perdidas
Momento certo
Há 1h e 29min
A sósia da Rosinha: Cantora surpreende a fã que todos pensam ser ela
Momento certo
Há 1h e 29min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
12 dez, 08:09
Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar
Novelas
12 dez, 09:35
«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar
Novelas
11 dez, 15:06
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
11 dez, 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
11 dez, 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?
Novelas
12 dez, 08:51