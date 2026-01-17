TVI PLAYER
Momento Certo - 17 de janeiro de 2026
Ontem às 18:05
Com João Patrício.
Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Há 3h e 35min
1
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
2
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
1ª Companhia
16 jan, 19:53
3
Marcia Soares prepara-se para uma grande novidade! Saiba tudo
1ª Companhia
10 jan, 15:47
4
Sabe quem é este bebé? É português e filho de uma das mulheres mais influentes do país
V+ TVI
13 jan, 06:22
5
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
16 jan, 12:07
6
EM DESTAQUE
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Há 1h e 35min
Andrea Soares perde a paciência com Noélia em plena gala: «Simplesmente cala-te»
1ª Companhia
Há 1h e 51min
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
16 jan, 12:07
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»
1ª Companhia
16 jan, 11:13
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
TVI PLAYER
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Há 1h e 35min
Estas foram as primeiras palavras de Soraia Carrega após abandonar a base e há um comentário que arranca gargalhadas
1ª Companhia
Há 1h e 12min
Distinguidos pela negativa! A noite não terminou bem para estes 3 recrutas
1ª Companhia
Há 1h e 20min
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
16 jan, 22:15
Lágrimas e muita emoção: Assim foi a despedida de Soraia Carrega da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 1h e 31min
Amor à Prova: Tomás suborna Cris
Amor à Prova
15 jan, 22:00
A ACONTECER
Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram
Momento certo
Há 1h e 5min
O triste e inesperado desfecho das irmãs que procuravam a irmã da qual perderam o contacto
Momento certo
Há 1h e 5min
«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro
Momento certo
Há 1h e 5min
Sandra perdeu tudo, mas um «Anjo da Guarda» da TVI mudou o seu destino
Momento certo
Há 1h e 6min
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Há 1h e 35min
Jornal Nacional - 17 de janeiro de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
16 jan, 10:13