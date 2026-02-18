TVI PLAYER
Momento certo - 18 de fevereiro de 2026
Ontem às 17:10
Com João Patrício.
Mais Vistos
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
1ª Companhia
Ontem às 22:03
1
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados
1ª Companhia
16 fev, 09:31
2
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
17 fev, 18:58
3
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
4
Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira
Dois às 10
Ontem às 15:57
5
Filipe Delgado em criança
Dois às 10
21 jan, 15:22
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»
Secret Story
Ontem às 19:19
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Há 38 min
Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»
Dois às 10
Ontem às 15:02
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções
Novelas
Ontem às 17:23
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story
Secret Story
Ontem às 21:32
A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»
Dois às 10
Ontem às 16:39
TVI PLAYER
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
1ª Companhia
Ontem às 09:56
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 15:49
Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Rui Freitas fala de Andrea Soares: «Foi uma pessoa que...»
1ª Companhia
Ontem às 23:33
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:20
O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas
1ª Companhia
Ontem às 21:00
A ACONTECER
Mariana - 19 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:50
1ª Companhia - Extra - 19 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:52
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada
Novelas
Ontem às 09:33
Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico
Novelas
Ontem às 10:04
O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado
Novelas
Ontem às 11:40
A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»
Novelas
17 fev, 13:59
Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 15:55
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo
Novelas
Ontem às 09:00