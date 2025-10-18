TVI PLAYER
Momento Certo - 18 de outubro de 2025
Ontem às 21:14
Com João Patrício.
Mais Vistos
Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas
V+ TVI
14 out, 17:53
1
03:06
Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»
Secret Story
Ontem às 16:49
2
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
V+ TVI
16 out, 12:31
3
Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos
Dois às 10
17 out, 08:56
4
Flávio Furtado perdeu 16 quilos
Dois às 10
17 out, 08:51
5
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
16 out, 14:59
6
EM DESTAQUE
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
17 out, 11:08
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
17 out, 17:03
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
17 out, 12:20
O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90
V+ TVI
17 out, 15:51
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
TVI PLAYER
Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:50
Secret Story - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
Caos instalado: Ana confronta Liliana
Secret Story
Há 3h e 57min
Pedro e Vera dançam agarradinhos mesmo à frente de Marisa - a reação é imperdível
Secret Story
Ontem às 18:23
A Fazenda: A emocionante despedida de Zuri e Talu… e um segredo finalmente desvendado
A Fazenda
Há 3h e 1min
A ACONTECER
Miquelina sobre Kiko: «Este menino vale tudo!»
Ora Bolas
Há 2h e 27min
Maria Cerqueira Gomes anuncia momento histórico do programa: «Vamos fazer esta ronda com emoção»
Ora Bolas
Há 2h e 27min
Miquelina cumprimenta o amigo Kiko e é correspondida
Ora Bolas
Há 2h e 27min
A Fazenda: Ainda haverá hipótese para Alba e Miro?
A Fazenda
Há 2h e 51min
A Fazenda: A emocionante despedida de Zuri e Talu… e um segredo finalmente desvendado
A Fazenda
Há 3h e 1min
A Fazenda: Alba vira costas a Duarte após ser rejeitada pelo próprio filho
A Fazenda
Há 3h e 6min
NOVELAS
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
17 out, 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
17 out, 13:18
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
16 out, 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
17 out, 08:59