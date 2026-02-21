TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo - 21 de fevereiro de 2026
Hoje às 15:50
Com João Patrício.
Mais Vistos
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 12:26
1
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 11:58
2
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores
1ª Companhia
Hoje às 00:38
3
Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo
Secret Story
Há 3h e 57min
4
Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 22:02
5
É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:54
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI
Há 55 min
Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro
Secret Story
Há 1h e 5min
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
Há 47 min
Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires
Há 1h e 13min
Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI
Há 2h e 0min
O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha
33º Aniversário TVI
Há 1h e 15min
TVI PLAYER
Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio
1ª Companhia
Hoje às 01:02
Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»
33º Aniversário TVI
Há 1h e 26min
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
19 fev, 22:30
1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:40
O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha
33º Aniversário TVI
Há 1h e 15min
De voz trémula, Maria Botelho Moniz conta a Filipe Delgado como a vida dele mudou. E esta foi a reação
1ª Companhia
Hoje às 00:29
Mais no TVI Player
A ACONTECER
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé
33º Aniversário TVI
Há 4 min
Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz? Não. Estes são a Cristina e José «que realmente importam» na TVI
33º Aniversário TVI
Há 10 min
Matilde Reymão e Dalila Carmo: a ficção TVI unida em duas gerações
33º Aniversário TVI
Há 21 min
Mário Ferreira assinala 33 anos de TVI e compromisso para o futuro da estação
33º Aniversário TVI
Há 23 min
Fotos: Matilde Reymão deixa todos a suspirar com vestido muito revelador
Há 39 min
O número de abertura que surpreendeu todos: Goucha, Anselmo Ralph e muitas surpresas
33º Aniversário TVI
Há 40 min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Ontem às 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
Ontem às 14:43
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Ontem às 14:23
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
19 fev, 17:18
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Ontem às 09:32