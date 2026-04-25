TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo - 25 de abril de 2026
Ontem às 16:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 01:27
1
Ninguém esperava! Tiago surpreende Eva com serenata à porta do estúdio e emociona tudo e todos
Secret Story
Ontem às 15:50
2
Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender
Secret Story
23 abr, 10:27
3
Margarida Menezes fundou o “Clube das Virgens”: Oito anos depois está muito diferente. Veja as fotos
Secret Story
23 abr, 10:22
4
Festa de arromba fora de estúdio. Estes foram os momentos mais marcantes do pós gala
Secret Story
Ontem às 15:25
5
04:12
Polémico. Avô de Diogo "arrasa" Ariana e "defende" Eva. Estas são as reações
Momento certo
Ontem às 19:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o momento! Saiba quem venceu o Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 00:46
«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
Secret Story
24 abr, 23:26
«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo
Secret Story
24 abr, 23:27
Este alimento é "proibido" na casa de Cristiano Ronaldo! Antigo chef de CR7 conta tudo
V+ TVI
24 abr, 14:28
Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz
Novelas
24 abr, 10:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência
Novelas
23 abr, 09:30
TVI PLAYER
Tiago surpreende após saída do Secret Story 10 com vídeo emocionante ao lado de Maycon Douglas
Secret Story
Ontem às 15:20
Secret Story - Grande Final - 24 de abril de 2026
Secret Story
24 abr, 21:42
Momento Certo - 25 de abril de 2026
Momento certo
Ontem às 16:40
Nada ficou por dizer. Diogo abre o coração numa conversa intensa sobre Eva e Ariana - Veja a conversa completa
Momento certo
Ontem às 20:05
Polémico. Avô de Diogo "arrasa" Ariana e "defende" Eva. Estas são as reações
Momento certo
Ontem às 19:37
Secret Story - As reações - 25 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 01:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
A Protegida- Mariana expulsa Hector de casa: «Preciso de te pedir que saias»
A Protegida
Há 11 min
A Protegida- Mónica ameaça Hector: «Vou contar ao JD»
A Protegida
Há 12 min
A Protegida: É oficial! Mariana e JD voltam a ser um casal
A Protegida
Há 13 min
A Protegida: JD e Mariana fazem amor, enquanto Hector vê tudo
A Protegida
Há 14 min
A Protegida: Mónica apanha um valente susto dentro da própria casa
A Protegida
Há 15 min
Momento Certo - 25 de abril de 2026
Momento certo
Ontem às 16:40
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy confronta Cobra sobre ser amante de Maria de Fátima
Novelas
24 abr, 09:38
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos tem de ser operado
Novelas
24 abr, 08:57
«Agora somos quatro»: Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha surpreendem com anúncio especial
Novelas
24 abr, 16:34
Atriz de «Morangos com Açúcar» vence batalha e deixa forte mensagem: «Movo-me pelo amor»
Novelas
24 abr, 16:48
Lembra-se de Alex de “Morangos com Açúcar”? Hoje está irreconhecível e já tem um filho
Novelas
24 abr, 13:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz
Novelas
24 abr, 10:21