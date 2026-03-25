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Momento certo - 25 de março de 2026

Ontem às 16:45
Momento certo - 25 de março de 2026 - TVI

Com João Patrício.

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