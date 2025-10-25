TVI PLAYER
Momento Certo - 25 de outubro de 2025
Hoje às 18:10
Com João Patrício.
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
V+ TVI
Ontem às 17:08
1
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
V+ TVI
Ontem às 16:27
2
03:37
Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro
Secret Story
Há 3h e 52min
3
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
23 out, 11:24
4
02:28
Incêndio de Monchique já consumiu 23 mil hectares de serra
9 ago 2018, 20:03
5
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother
Secret Story
Ontem às 17:09
6
Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»
Secret Story
Ontem às 15:21
Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia
Novelas
Ontem às 14:59
Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa
Dois às 10
Ontem às 14:24
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 16:25
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
Ontem às 09:16
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame
Secret Story
Ontem às 15:51
Secret Story - 25 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:55
Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'
Secret Story
Há 3h e 44min
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
Secret Story
Hoje às 15:20
Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro
Secret Story
Há 3h e 52min
Secret Story 9 - Extra - 24 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:35
Energia e Sensualidade: concorrentes animam a casa ao som de Jennifer Lopez
Secret Story
Há 3h e 55min
Jornal Nacional - 25 de outubro de 2025
Jornal Nacional
Há 3h e 22min
Momento Certo - 25 de outubro de 2025
Momento certo
Hoje às 18:10
Secret Story - 25 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:55
A Sentença - 25 de outubro
A Sentença
Hoje às 14:05
Ganha Já! - 25 de outubro de 2025
Ganha Já
Hoje às 13:59
TVI Jornal - 25 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
Ontem às 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
Ontem às 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
23 out, 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
23 out, 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
23 out, 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:28