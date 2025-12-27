Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Momento certo - 27 de dezembro de 2025

Hoje às 18:15
Momento certo - 27 de dezembro de 2025 - TVI

Com João Patrício. 

Mais Vistos

Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026

V+ TVI
Ontem às 11:55
1

Fomos melhores amigos durante 15 anos, mas tive de deixar de falar com ele: «E esta foi a razão»

V+ TVI
Ontem às 15:34
2

Filhos de Diogo Jota aparecem em público após a morte do jogador. E o momento não podia ser mais emocionante

Dois às 10
Hoje às 14:58
3

Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços

Dois às 10
3 jul, 10:10
4
11:39

Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»

Secret Story
Hoje às 16:19
5

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Secret Story
Ontem às 15:21
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Secret Story
Ontem às 13:06

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Dois às 10
Ontem às 15:25

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
Ontem às 11:03

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 09:13

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Dois às 10
Ontem às 12:50

Casais famosos portugueses que se separaram em 2025

V+ TVI
Ontem às 10:35

TVI PLAYER

Secret Story - Diário de Fim de Semana - 27 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:30

De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa

Secret Story
Há 1h e 15min

A Protegida: Mariana e JD reencontram-se

A Protegida
Ontem às 23:05

Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista

Secret Story
Há 1h e 22min

Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto

Secret Story
Hoje às 12:00

Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?»

Secret Story
Hoje às 18:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mulher encontra pai através da TVI e momento não podia ser mais comovente

Momento certo
Há 3h e 15min

Momento certo - 27 de dezembro de 2025

Momento certo
Hoje às 18:15

Secret Story - Diário de Fim de Semana - 27 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:30

A Sentença - «Maquetes de memórias» e «Última espera»

A Sentença
Hoje às 14:25

TVI Jornal - 27 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 27 de dezembro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:15
Mais

NOVELAS

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
Ontem às 11:03

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:40

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Novelas
Ontem às 12:47

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
Ontem às 10:24

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Novelas
Ontem às 09:53

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

Novelas
Ontem às 10:02