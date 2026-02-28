TVI PLAYER
Momento Certo - 28 de fevereiro de 2026
Ontem às 22:11
Com João Patrício.
Mais Vistos
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
1
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
V+ TVI
27 fev, 13:59
2
Foi uma das grandes ausentes da Gala da TVI. E, agora, desconfiamos que possa ser este o motivo
V+ TVI
26 fev, 17:36
3
O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração
1ª Companhia
5 jan, 18:58
4
Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:
Secret Story
Ontem às 19:36
5
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas
Secret Story
Ontem às 16:29
6
EM DESTAQUE
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Secret Story
27 fev, 15:15
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Secret Story
27 fev, 16:49
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
27 fev, 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana
Secret Story
Ontem às 22:55
Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris
Amor à Prova
27 fev, 22:30
De costas voltadas? Sara não disfarça tensão com Diogo: «Cai mal…»
Secret Story
Ontem às 22:46
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 00:10
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
Ontem às 20:03
Instrutor Marques declara-se aos recrutas: «Eu só lhes tenho a agradecer»
Em Família
Ontem às 20:05
A ACONTECER
A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»
A Protegida
Há 3h e 9min
A Protegida: Francisco arranja um novo interesse amoroso?
A Protegida
Há 3h e 10min
A Protegida: Virgílio bate em Sanjay, após ouvir as verdades
A Protegida
Há 3h e 12min
A Protegida: Em sofrimento, Anita luta contra a sua própria mente
A Protegida
Há 3h e 13min
Amor à Prova- Chegam boas notícias das análises de Nico: «Podemos gritar de felicidade»
Amor à Prova
Há 3h e 58min
Amor à Prova: Cris ajuda Alice, mas pede algo em troca
Amor à Prova
Há 3h e 59min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
27 fev, 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
27 fev, 09:00