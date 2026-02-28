TVI PLAYER
Momento Certo - 28 de fevereiro de 2026
Ontem às 17:30
Com João Patrício.
Mais Vistos
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família
Secret Story
Ontem às 21:34
1
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias
1ª Companhia
6 fev, 11:03
2
04:19
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
Ontem às 20:03
3
Ator que fez parte de várias novelas de sucesso sofre ataque cardíaco. Partilha do filho emociona seguidores nas redes sociais
V+ TVI
23 fev, 15:42
4
A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única
Secret Story
Ontem às 22:42
5
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores
1ª Companhia
21 fev, 00:38
6
EM DESTAQUE
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Secret Story
27 fev, 15:15
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Secret Story
27 fev, 16:49
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
27 fev, 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris
Amor à Prova
27 fev, 22:30
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
Ontem às 20:03
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 00:10
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
Ontem às 23:05
Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana
Secret Story
Ontem às 22:55
Terra Forte: Maria de Fátima faz proposta tentadora a Rufino
Terra Forte
27 fev, 23:15
A ACONTECER
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião
Missa
Há 3h e 20min
Diário da Manhã - 1 de março de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 1 de março de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 01:50
Secret Story - A Semana - 1 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:25
A Protegida: Mariana perde a paciência com Hector
A Protegida
Hoje às 00:00
A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»
A Protegida
Ontem às 23:55
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
27 fev, 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
27 fev, 09:00