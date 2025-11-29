TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Momento certo - 29 de novembro de 2025
Hoje às 18:10
Com João Patrício.
Mais Vistos
Famosa apresentadora de TV morre por insuficiência respiratória
V+ TVI
25 nov, 15:50
1
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o
Secret Story
Hoje às 16:18
2
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
27 nov, 11:54
3
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
26 nov, 09:49
4
Fiquei viúvo aos 40 anos e houve uma coisa que a minha mulher nunca ouviu de mim: «Mas agora é tarde demais»
V+ TVI
Ontem às 11:25
5
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá
Dois às 10
Ontem às 16:34
“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer
Novelas
Ontem às 14:46
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante
Secret Story
Ontem às 16:20
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
Ontem às 10:44
Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
Ontem às 14:14
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre
Secret Story
Ontem às 15:44
TVI PLAYER
Secret Story - Diário de Fim de Semana - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:45
A Protegida: Margarida e Gina desentendem-se?
A Protegida
Ontem às 00:30
Secret Story 9 - Extra - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:35
A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa
Secret Story
Hoje às 16:41
Última Hora: Alice Alves interrompe emissão para mostrar beijos quentes de Pedro e Marisa na cama
Secret Story
Hoje às 17:34
Terra Forte: Sammy põe tudo em risco ao revelar demais a Cobra
Terra Forte
Ontem às 22:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Momento certo - 29 de novembro de 2025
Momento certo
Hoje às 18:10
Secret Story - Diário de Fim de Semana - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:45
A Sentença - «Amor de fachada» e «Disponibilidade sem limites»
A Sentença
Hoje às 14:15
TVI Jornal - 29 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 29 de novembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:15
Exclusivo: o programa na íntegra
Exclusivo com Sandra Felgueiras
Hoje às 10:04
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
Ontem às 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
Ontem às 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
27 nov, 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
27 nov, 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
27 nov, 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
Ontem às 09:25