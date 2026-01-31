Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Momento Certo - 31 de janeiro de 2026

Hoje às 19:20
Momento Certo - 31 de janeiro de 2026 - TVI

Com João Vasco Patrício.

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
Ontem às 15:45
1
04:25

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Há 2h e 39min
2

Contribuição monetária inesperada: Marcelo Palma revela quem pagou o funeral de Maycon

1ª Companhia
Hoje às 18:04
3
13:07

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Há 2h e 42min
4

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
5

O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

1ª Companhia
24 jan, 16:57
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
Ontem às 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Ontem às 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Ontem às 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Ontem às 10:28

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
Ontem às 15:45

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Ontem às 10:23

TVI PLAYER

Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo

1ª Companhia
Há 1h e 52min

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
Há 2h e 42min

Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar

1ª Companhia
Há 2h e 39min

Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção

1ª Companhia
Há 3h e 3min

1ª Companhia - Diário - 31 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 16:35

Instrutor Marques assiste ao espetáculo dos recrutas com cara de poucos amigos

1ª Companhia
Há 3h e 13min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte: Jennifer assume a culpa do ataque a Marcus para defender Vivi

Terra Forte
Há 30 min

Terra Forte: Vivi mata Marcus?

Terra Forte
Há 32 min

Terra Forte: Marcus quer negociar com Armando

Terra Forte
Há 33 min

Terra Forte- Está tudo acabado entre Cobra e Maria de Fátima: «Vou terminar com você por telefone»

Terra Forte
Há 35 min

Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida

Amor à Prova
Há 58 min

Amor à Prova: Cris e Alice declaram-se um ao outro

Amor à Prova
Há 1h e 0min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
Ontem às 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
Ontem às 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Ontem às 14:17

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Ontem às 10:23