TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo - 31 de janeiro de 2026
Hoje às 19:20
Com João Vasco Patrício.
Mais Vistos
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
Ontem às 15:45
1
04:25
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Há 2h e 39min
2
Contribuição monetária inesperada: Marcelo Palma revela quem pagou o funeral de Maycon
1ª Companhia
Hoje às 18:04
3
13:07
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
1ª Companhia
Há 2h e 42min
4
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
5
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação
1ª Companhia
24 jan, 16:57
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas
Dois às 10
Ontem às 15:25
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
Ontem às 14:17
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
Ontem às 10:52
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
Ontem às 10:28
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
Ontem às 15:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Ontem às 10:23
TVI PLAYER
Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo
1ª Companhia
Há 1h e 52min
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
1ª Companhia
Há 2h e 42min
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Há 2h e 39min
Filipe Delgado canta, mas é a reação dos instrutores que chama à atenção
1ª Companhia
Há 3h e 3min
1ª Companhia - Diário - 31 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 16:35
Instrutor Marques assiste ao espetáculo dos recrutas com cara de poucos amigos
1ª Companhia
Há 3h e 13min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Terra Forte: Jennifer assume a culpa do ataque a Marcus para defender Vivi
Terra Forte
Há 30 min
Terra Forte: Vivi mata Marcus?
Terra Forte
Há 32 min
Terra Forte: Marcus quer negociar com Armando
Terra Forte
Há 33 min
Terra Forte- Está tudo acabado entre Cobra e Maria de Fátima: «Vou terminar com você por telefone»
Terra Forte
Há 35 min
Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida
Amor à Prova
Há 58 min
Amor à Prova: Cris e Alice declaram-se um ao outro
Amor à Prova
Há 1h e 0min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy
Novelas
Ontem às 10:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?
Novelas
Ontem às 09:35
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
Ontem às 14:17
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»
Novelas
29 jan, 10:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Ontem às 10:23