Momento certo - 4 de fevereiro de 2026
Ontem às 16:50
Com João Patrício.
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
3 fev, 10:12
1
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre
1ª Companhia
Ontem às 17:01
2
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
1ª Companhia
Ontem às 18:03
3
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois
Big Brother
2 jul 2024, 15:51
4
Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas
Big Brother
8 ago 2025, 16:13
5
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal
1ª Companhia
Ontem às 15:44
6
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois
1ª Companhia
Ontem às 15:04
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Ontem às 11:12
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Ontem às 16:09
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte
1ª Companhia
Ontem às 15:46
Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo
V+ TVI
Ontem às 15:19
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:33
TVI PLAYER
O que já passou e o que ainda vem aí: os mapas para entender o mau tempo
CNN Breaking News
Ontem às 22:40
Amor à Prova: Eis os resultados sobre a saúde de Afonso
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
3 fev, 12:51
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Maria de Fátima fica arrasada ao saber que Rosinha é filha de Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:00
Mariana - 5 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:50
Emocionada, Cristina Ferreira destaca um forte apoio de Luísa Castel-Branco em televisão
Dois às 10
Há 15 min
Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão
Dois às 10
Há 16 min
Em lágrimas, Luísa Castel-Branco despede-se temporariamente da televisão: “A gente volta-se a ver”
Dois às 10
Há 16 min
Depois de algum tempo longe dos holofotes, atriz da TVI surge e é alvo de comentários: “Irreconhecível”
Dois às 10
Há 26 min
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de paddle onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
Dois às 10
Há 34 min
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
Dois às 10
Há 45 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez
Novelas
Ontem às 08:08
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
3 fev, 10:05
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
3 fev, 09:51
«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal
Novelas
3 fev, 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
3 fev, 11:40