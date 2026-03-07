Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Momento Certo - 7 de março de 2026

Hoje às 16:35
Momento Certo - 7 de março de 2026 - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Secret Story
1 mar, 21:56
1

«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

Secret Story
Hoje às 14:43
2

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Secret Story
Hoje às 16:26
3

Após pedir ajuda para pagar os tratamentos, atriz perde dura batalha contra o cancro

V+ TVI
5 mar, 10:28
4

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

1ª Companhia
11 fev, 16:29
5

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Dois às 10
3 mar, 15:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Dois às 10
Ontem às 10:08

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Secret Story
Ontem às 12:09

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
Ontem às 10:56

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Secret Story
Ontem às 09:54

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

Novelas
5 mar, 14:47

O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»

V+ TVI
Ontem às 14:12

TVI PLAYER

João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz

Secret Story
Há 3h e 10min

Secret Story - Extra - 7 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela

Amor à Prova
5 mar, 22:25

Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina

Secret Story
Há 3h e 10min

Amor à Prova: Vítor tem gesto comovente com Domingos

Amor à Prova
4 mar, 22:25

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

CNN Sábado
Hoje às 10:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Momento Certo - 7 de março de 2026

Momento certo
Hoje às 16:35

A Sentença - «Identidade Escondida» e «Fora do Cartaz»

A Sentença
Hoje às 13:45

TVI Jornal - 7 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 7 de março de 2026

Ganha Já
Hoje às 12:15

Em Família - 7 de março de 2026

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 7 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Novelas
5 mar, 09:04

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Novelas
Ontem às 10:50

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Novelas
Ontem às 16:44

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Novelas
Ontem às 15:09

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Novelas
Ontem às 09:59

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
Ontem às 10:56