Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Aos 78 anos, João procura o primeiro amor: Haverá um 'felizes para sempre' 50 anos depois?
Momento certo
Há 46 min
Depois de ser mãe aos 25 anos, Diana recebeu diagnóstico que a assustou: “Eu não posso ter esta doença. Isto é impensável”
Dois às 10
Hoje às 11:50
“Eu já assinei”: Cláudio Ramos reage a petição de convidado contra a legalização de terapias de conversão sexual
Dois às 10
Hoje às 11:34
Miguel Salazar denuncia publicamente a mãe, deputada do Chega: “A maior ideóloga homofóbica deste país”
Dois às 10
Hoje às 11:33
Miguel Salazar denuncia a mãe por homofobia: “Dizia que ia acabar na prostituição e que tinha uma doença pior do que cancro”
Dois às 10
Hoje às 11:15
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»
Secret Story
Hoje às 10:16
Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»
Dois às 10
Hoje às 09:33
A rivalidade entre Sara e Tiago está ao rubro no "Secret Story", mas cá fora um deles tem grande vantagem
V+ TVI
Há 2h e 51min
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»
Secret Story
Ontem às 17:51
TVI PLAYER
Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente
Secret Story
Hoje às 11:43
A ACONTECER
Aos 78 anos, João procura o primeiro amor: Haverá um 'felizes para sempre' 50 anos depois?
Momento certo
Há 46 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?
Novelas
Hoje às 09:00
«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio
Novelas
Hoje às 15:25