Momento de partir o coração em «A Madrasta» - Beatriz desaba em lágrimas: «Eu não quero que ele morra»

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Em «A Madrasta», Beatriz (Catarina Nifo) olha para o retrato da mãe e imagina o que ela pensaria de toda aquela situação. Beatriz não quer que Maria ocupe o lugar da mãe e culpa-a pelo que aconteceu ao pai. Miguel (Bernardo Cascais) diz que o pai vai recuperar e avisa que a avó voltou do Quénia. Eles nunca perceberam muito bem porque ela foi embora. Miguel acha que pode ser mais um segredo.