Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) tenta mostrar-se forte e diz a Diana (Inês Castel-Branco) que Beatriz (Catarina Nifo) é muito corajosa, mas Diana tem dificuldade em acreditar, ao vê-la tão frágil. Diana pergunta a Pedro se sabe de que cor era o carro, pois pode não ter sido um acidente. Pedro promete reforçar a segurança dos filhos. Diana recorda como acalmava Beatriz e ela abre os olhos e chama pela mãe. Diana chora.
Momento emocionante em «A Madrasta»: Ao acordar do coma, Beatriz vê Diana e chama-lhe 'mãe'
Há 1h e 42min