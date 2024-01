Momento emocionante! Liliana e Ana são surpreendidas com cartas comoventes dos namorados

Há 1h e 20min

No «Dois às 10», Liliana Pacheco e Ana Aguiar falam do que sentiram quando perderam o cabelo e as sobrancelhas, no caso da Ana um cancro e Liliana a Alopecia. São surpreendidas com pelos namorados que deixaram dedicatórias emocionantes.