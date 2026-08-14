Momento emotivo em «Terra Forte» – Vivi e Glória: «O tempo passa, os maridos mudam e as amigas ficam»

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Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) está com Vivi (Sofia Nicholson) a avaliar se está tudo bem com ela, com Vivi a admitir estar a sentir muito a falta de Armando (Ricardo Carriço). Glória pergunta-lhe se quer que fique com ela, assumindo querer redimir-se dos estragos que fez na vida dela. Vivi assente, dizendo que ela está a demonstrar ser uma verdadeira amiga que está sempre ali para ela.