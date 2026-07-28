Clarice Simões (Paula Neves) está por ali a pensar nas coisas que Xavier Maldonado (Vítor d'Andrade) lhe disse, depois vê Carlos Murteira (Cajó) (Joaquim Horta) cabisbaixo e vai falar com ele. Cajó diz que está triste por Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) ter saído de casa. Clarice tenta animá-lo e diz-lhe que tem muitos amigos e amigas que se preocupam com ele. Clarice pestaneja muito para Cajó e ele acha que ela tem alguma coisa no olho.
Momento hilariante na novela A Madrasta: Clarice faz olhinhos a Cajó
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