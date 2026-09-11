Momento inesperado em «Coração de Mãe»: João apanha Linda abraçada a Bento

Há 1h e 27min

Em «Coração de Mãe», João (Diogo Morgado) prepara-se para surpreender Linda (Joana Solnado), mas é confrontado com a chegada de uma técnica da CPCJ, que informa ter recebido uma denúncia por alegada negligência em relação a Verónica (Yasmin Silva).

Bento (Paulo Rocha) afasta Linda do trabalho para uma conversa reservada, precisamente quando João chega à empresa à sua procura.

Bento revela a Linda que o recurso de Guga (Bruno Rodrigues) está pronto, que Alzira confessou ter mentido e que surgiram novas provas decisivas para o processo. Emocionada com a esperança de libertar o filho, Linda abraça Bento, sendo nesse momento surpreendida pelo olhar de João.