Há 1h e 59min

No «Dois às 10», conhecemos melhor o bailarino de «Dança com as Estrelas», Daniel Courinha conta que é apaixonado por animais e tirou um curso de estética e higiene de animais de estimação. O nosso convidado faz-se acompanhar por um companheiro de quatro patas que protagoniza momento hilariante.