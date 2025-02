Há 2h e 26min

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) faz uma pesquisa sobre Mariana (Matilde Reymão) e vê os resultados com desdém. Mónica abre um caderno onde tem várias fotos suas com José Diogo e diz que ele vai ser muito mais feliz com ela. Percebemos que o ama desde sempre.