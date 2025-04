Ontem às 22:41

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) está de volta do irmão a exigir que fique bom, pois prometeu estar sempre do seu lado. O telemóvel de Gonçalo (João Bettencourt) toca e Mónica atende. É Vitória (Sandra Celas) e estranha que seja Mónica a atender. Mónica diz-lhe que Gonçalo teve um acidente e está em coma no hospital. Vitória fica em choque e pergunta se o pode ir ver.