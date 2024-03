Mónica Jardim chora pela morte da mãe: «Ela sabia que tinha um prazo de validade...»

Há 1h e 7min

No «Goucha», Mónica Jardim recorda o dia em que a mãe foi diagnosticada com um cancro raro. Emocionada, fala da atitude da progenitora para com a doença e realização de que o seu final estaria próximo. Admite ter sido doloroso ver a mãe a ter de enfrentar a doença até ao fim.