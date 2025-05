Há 2h e 8min

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) ajuda a mãe no regresso a casa e conta-lhe que perdeu o bebé por causa de Mariana (Matilde Reymão). Mónica diz que Mariana tem ciúmes da relação dela com JD (Pedro Sousa) e começou a agredi-la. Clarice (Fernanda Serrano) fica chocada e quer responsabilizar Mariana. Mónica diz que o vai fazer, mas na altura certa. Mónica pede à mãe para não falar daquilo com ninguém.