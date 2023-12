Há 59 min

No «Dois às 10», Mónica Reis, proprietária da Mercearia do Prato, veio ao programa para realizar o seu sonho. A convidada sofreu um AVC que lhe afetou muito a fala, o sorriso e a mobilidade. Foi-lhe dada alta médica e vai realizar o seu sonho: cozinhar para a Cristina Ferreira. Mónica Reis cozinha piano de entrecosto assado no forno com batatas e cogumelos.