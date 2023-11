Há 1h e 13min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mónica Antunes, que nasceu com uma malformação congénita. Mónica nasceu com os braços mais curtos e as mãos deformadas. A nossa convidada fala-nos da importância do marido na sua vida e o porquê de ser um homem maravilhoso. Mónica recorda, ainda, o preconceito que sentiu por parte de ex-companheiros.