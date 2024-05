Mónica sempre sonhou ser mãe, mas a doença roubou-lhe o sonho de ser mãe biológica - Veja a conversa completa

Há 1h e 58min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mónica Pereira. Mónica nasceu com uma Cardiopatia Congénita e, aos 22 anos, foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar. Apesar das limitações, Mónica sempre procurou fazer uma vida normal , estudou, trabalhou e casou com Domingos. Mónica sempre quis ser mãe, mas devido à doença não podia ter filhos biológicos. Mónica fala sobre a incapacidade de ser mãe devido à doença e como contornou esse obstáculo, com o marido Domingos, adotando uma bebé.