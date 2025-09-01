Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Morangos com Açúcar 2023-2025 - Gravação automática

Morangos com Açúcar 2023-2025
Há 1h e 37min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 17min

A Protegida - A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:33

Vicky monta armadilha contra Lucy... Será que vai resultar?

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59

Inês enfrenta uma escolha que pode mudar tudo

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:56

A Fazenda - A Fazenda: Joel consegue fugir à polícia - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:48

A Protegida: Óscar revela o plano de Teresa a José Diogo

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: José Diogo fica em choque ao saber tudo sobre Teresa

A Protegida
Ontem às 23:30

O momento em que JD fica a saber a verdade: «A Teresa era tua mãe»

A Protegida
Ontem às 23:25

A Protegida: Teresa morre à frente de José Diogo

A Protegida
Ontem às 23:20

A Protegida: Teresa tem um grave acidente

A Protegida
Ontem às 23:15

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:46

Mais Vistos

04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Big Brother
Ontem às 22:47
1

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
2

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
3

Matou a namorada à frente da filha, depois de agredi-la e violá-la — mas não ficou por aí

V+ TVI
16 jun, 19:05
4
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02
5

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Ontem às 12:22

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Big Brother
Ontem às 16:53

«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

Dois às 10
Ontem às 16:03

Cristina Ferreira deixa mensagem única a alguém muito especial: «Não lhe posso dizer muito mais…»

Big Brother
Ontem às 15:37

De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Dois às 10
Ontem às 15:38

João Neves faz feito histórico em jogo de futebol e Madalena Aragão reage com mensagem enigmática

Novelas
Ontem às 11:22

TVI PLAYER

Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado

Big Brother
Ontem às 12:54

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Big Brother
Ontem às 22:47

A Fazenda - A Fazenda: Joel consegue fugir à polícia - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:48

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:46

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Dois às 10
Ontem às 12:07

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 17min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Morangos com Açúcar 2023-2025 - Gravação automática

Morangos com Açúcar 2023-2025
Há 1h e 37min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 2h e 17min

A Protegida - A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:33

Vicky monta armadilha contra Lucy... Será que vai resultar?

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59

Inês enfrenta uma escolha que pode mudar tudo

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:56

A Fazenda - A Fazenda: Joel consegue fugir à polícia - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:48
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Novelas
Ontem às 11:05

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Novelas
Ontem às 10:57

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Novelas
Ontem às 10:24

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Ontem às 10:39
IOL Footer MIN