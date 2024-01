Morte de familiar envolta em mistério: «Tinha dois gafanhotos dentro do caixão. Trataram-no como um animal»

Há 1h e 21min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sílvia Domingues e Rita Domingues, mãe e filha, que até hoje não sabem o motivo do falecimento de Vítor, marido e pai das nossas convidadas. Em 2019, Vítor estaria a trabalhar em Moçambique, e passado quatro anos, a família anda está em luta e pede justiça, pois quer saber o motivo da morte do familiar. A nossa convidada revela as condições em que chegou o caixão do falecido a Portugal.