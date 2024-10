Morte de Marco Paulo: a despedida a um ícone da música portuguesa

Há 1h e 6min

No «Dois às 10», Marco Paulo, uma das maiores referências da música ligeira portuguesa, faleceu hoje, deixando Portugal de luto por uma das suas vozes mais emblemáticas. O cantor, que ao longo de mais de cinco décadas conquistou o público com canções como "Eu Tenho Dois Amores" e "Ninguém, Ninguém", marcou várias gerações com a sua música e presença cativante. A morte de Marco Paulo representa não só a perda de uma das mais queridas figuras da música nacional, mas também o fim de uma era para a música ligeira. Para muitos portugueses, a sua música foi a banda sonora de momentos pessoais e coletivos, tornando-o uma figura central da cultura popular. Nascido a 21 de janeiro de 1945, Marco Paulo, de nome verdadeiro João Simão da Silva, começou a sua carreira musical nos anos 1960. Com uma voz melodiosa e um carisma inegável, rapidamente se tornou uma das figuras mais populares da música portuguesa, com um vasto repertório de sucessos que permaneceram no imaginário coletivo.