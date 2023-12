Mosca tem encontro secreto!

Ontem às 22:55

Vasco troça com Xavier (Tiago Teotónio Pereira) por andar a comprar lingerie cara para as amantes e não querer comprar uns ténis para Vera. Xavier sopra o ar fulo da vida.

Eugénia diz a Rita querer vender o estúdio, propondo-lhe que depois disso refaçam a sua vida junta longe dali. Rita olha-a a ponderar. Alice mostra a Rita a lingerie que apanhou nas coisas dela, dizendo que aquilo é prova cabal que ela a anda a trair, sendo melhor acabarem tudo uma com a outra. Rita esboça ar consternado, enquanto Eugénia sorri triunfal.

Mosca encontra-se com alguém, dizendo-lhe que não podem ser vistos juntos.

Xavier, Rita e Alice preparam-se para iniciar o próximo passo do plano de enganarem Eugénia, que passa pela ajuda de Sandra, que vai fingir querer comprar o estúdio. Alice fica desagradada por achar que Xavier teve mesmo alguma coisa com Sandra, apesar deste negar.

Matias mostra soturno a Felícia o resultado do teste de ADN que prova que Elias é mesmo o pai de Alex.

Roberto mostra a Mia o kit de bingo que já comprou para a noite de bingo na pizzaria. Roberto reitera a Mia não querer mesmo despedir Mosca, esta percebe ser melhor não insistir. Roberto vai beijar Mia quando vê Luana a entrar, ficando espantado.

Maurício avisa Simão que Adriana certamente vai querer algo em troca para impedir que Humberto compre o Tartaruguinha. Adriana diz a Simão que hoje vai conseguir entrar em casa de Humberto, indo tentar arranjar provas das falcatruas dele.

Felícia diz a Matias que sempre achou que Elias era mesmo pai de Alex, mas ir arranjar forma dele desistir do filho. Matias questiona-a sobre o que afinal ela ganha com aquilo, mas Felícia não se descose.

Luana explica a Roberto que se foi embora por estar a ser chantageada por Mia, que descobriu o seu segredo de o seu pai ter ficado paralisado e pouco depois ter morrido após ter tido uma violenta discussão com ele junto à piscina, em que ele escorregou, ficando sempre conotada a possibilidade dela o ter empurrado. Roberto sai sem saber que pensar. Luana avisa uma furiosa Mia que desta vez veio para ficar.

Jaime pede desculpa a Teodoro por não ter acreditado nele quando dizia que não sabia que Anabela era sua filha, pedindo-lhe que volte para sua casa. Fica ainda a sentir-se pior por perceber que Teodoro tem passado as noites na oficina.

Simão acaba por confessar a Sílvia que teve receio da reação dela se soubesse que Adriana está a ajudá-los a impedir a venda do colégio a Humberto. Sílvia pede a Simão que nunca mais escondam nada um ao outro, acabando por beijarem-se apaixonados a fazerem as pazes.

Luana fica em choque por Roberto lhe dizer que ele e Mia estão noivos, com Mia a beijar Roberto provocadoramente à sua frente. Xavier entra e fica espantado a olhá-los.

Xavier olha atónito para Luana a contar-lhe que Roberto agora está a fazer jogos de bingo na pizzaria, dizendo que aquilo pode acabar com a Carbonetti. Luana diz a Xavier que agora não vai sair dali e vai conseguir tirar Roberto da influência perniciosa de Mia.

Simão olha ansioso para Adriana a entrar para perceber se ela conseguiu provas que incriminem Humberto para ele não poder comprar o Tartaruguinha.

Ema insiste com Elias para não partir com Alex para Bragança, sugerindo que até poderia haver uma compensação financeira se ele não fizer isso. Elias diz agastado a Ema para tratar antes de pensar no filho que vai ter e esquecer de vez Alex. Ema fica angustiada.

Sandra, com Xavier, Alice e Rita, prepara-se para sair para seguir com o plano de enganar Eugénia, indo agora ter com ela ao estúdio de ioga. Rita permanece apreensiva que alguma coisa corra mal.

Teodoro cala-se constrangido por Jaime dizer-lhe saber que ele não tem dinheiro nenhum e por isso andava a dormir na oficina. Jaime conta-lhe que Camila quer que ele venda a casa, mas ir resolver o assunto. Pede ao pai que faça as pazes com Alice aceitando o casamento dela com Rita. Teodoro recusa contrariado.

Angelina olha furiosa para Humberto e Graça a sorrirem-lhe triunfais enquanto Zé Miguel comunica que o negócio da venda do Tartaruguinha a este está concluído, com Humberto a salientar que será Graça a ocupar o lugar dela.

Simão entra a dizer a Zé Miguel que tem informações importantes sobre Humberto para lhe dar.

Roberto vê frustrado com Mia que a noite de bingo não rendeu quase nada por causa da mulher que se fartou de ganhar dinheiro ontem. Mia diz a Roberto esperar que ele não tenha acreditado na história de ter chantageado Luana, que entra a pedir a Roberto trabalho na pizzaria. Mia olha-a fula.