Há 58 min

No «Dois às 10», recordamos quando Nádia foi convidada do «Dois às 10» e partilhou connosco que quando acordou do coma induzido devido a um parto muito complicado, descobriu que lhe tinham retirado o útero. Para além do trauma, e apesar da felicidade de ser mãe, Nádia ficou com muitos complexos com o corpo mas a Dra. Luísa Magalhães Ramos entrou em cena e tudo mudou.