«Mudem de casa!» - Joana Dias aconselha signo a mudar de casa! Veja porquê!

Há 2h e 21min

No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga, aconselhou os nativos de Caranguejo a mudarem de casa. Se o foco está na família, terão pouca disponibilidade para arranjar namorado. Se têm disponibilidade para arranjar namorado, então querem amar da forma como eles querem. No trabalho, os Caranguejos têm altos níveis de criatividade e podem abraçar novos projetos até ao final do ano. Na saúde, como são intuitivos e emocionais, devem fazer dieta para não «comerem» as emoções. Saiba mais em TVI Player