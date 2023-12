Há 1h e 24min

No «Dois às 10», juntamos-nos nas «Conversas de Café». Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz conversam com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre as polémicas mais marcantes de 2023. Recordamos algumas separações de celebridades que aconteceram este ano.