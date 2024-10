Mulher acusa a madrasta de forçar o pai de 80 anos a ter relações sexuais

Há 3h e 43min

Hermínia e Felicidade pertencem à mesma família, no entanto, muito é mais o que as separe do que as une. A herança deixada pelo pai de Hermínia e marido de Felicidade é o principal ponto de discórdia entre as duas. A isto, há ainda a acrescentar um bebé que apesar de não ter nascido já está a dar que falar.

Hermínia e a irmã acreditam que o casamento foi por interesse e acusam a mulher do pai de lhe dar estimulantes sexuais e de forçá-lo a ter relações sexuais.

Felicidade engravidou por fertilização in vitro e as irmãs acusam-na de o ter feito para ficar com parte da herança do pai.

Felicidade nega a versão de Hermínia e recordou como gradualmente se foram apaixonando um pelo outro. Admite que o falecido marido tomava estimulantes sexuais, mas não foram forçados por si. Recorda a insistência do falecido para ser pai.